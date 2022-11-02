Галерея «Хазинэ» представит пастели, керамику и резьбу по дереву Хамита Латыпова

Национальная художественная галерея «Хазинэ», филиал Музея ИЗО РТ на территории Казанского Кремля, готовит к открытию персональную выставку «ТУГАН ҖИРДӘ»/ «На родной земле» Хамита Латыпова. На ней будут представлены около сотни произведений заслуженного деятеля искусства Татарстана, члена Союза художников России и Союза писателей Татарстана – живопись последних двух лет из серии «Родная земля», пастельная графика 2005-2007 годов, керамика и резьба по дереву 1990-2000-х годов.

«Хамит Латыпов живет в Набережных Челнах, но на вернисаж приедет в Казань. Его выставка сменит выставку турецкого художника Ялчына Гекчебага на первом этаже галереи. Посетить ее можно будет до 7 декабря», – рассказали «Татар-информу» в пресс-службе Музея ИЗО РТ.

Будущий художник, а точнее мастер по дереву, родился в 1949 году в Пермской области, затем вместе с семьей переехал в Башкортостан. Хамит Латыпов закончил в 1978 году Уфимское училище искусств с дипломом резчика по дереву и стал работать в Художественном фонде Набережных Челнов – оформлял общественные здания многоплановой плоскорельефной резьбой. Его авторству принадлежат настенные панно «Шурале» (1975), «Пряхи» (1977), «Соловей» (1978), «Старик с трубкой» (1978), двустворчатые двери «По мотивам сказок Г.Тукая» в музыкальном зале детского сада (1983) и другие.

В 1983 году Латыпов переехал в Туймазы и работал в художественной лаборатории предприятия «Туймазинский фарфор» – разрабатывал в технике шелкографии и деколи формы ваз, сувениры для массового выпуска, образцы изделий для сувенирного цеха Туймазинского завода медстекла. С конца 1980-х годов художник активно работает в керамике (декоративные вазы, сервизы, мелкая скульптура, пластика из шамота, фарфора, бисквита, фаянса), а в 1995 году перешел к технике пастели и одновременно увлекся поэтическим творчеством. К 1000-летию Казани он создал образцы сувениров и 400 эскизов сюжетно-орнаментальной серии резных настенных тарелок из дерева.