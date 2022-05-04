Галерея «Хазинэ» представит «Немецкую оккупацию», рисунки детей 1941-1943, «И снова май»

Галерея «Хазинэ», филиал Музея ИЗО РТ на территории Казанского Кремля, в преддверии 9 Мая отведет целый этаж под выставки военной тематики. Сразу три проекта откроются здесь 5 мая – выставка произведений Меера Аксельрода «Немецкая оккупация», «А были вместе – детство и война» – выставка детских рисунков 1941-1943 годов, а также экспозиция «И снова май…» из работ художников военного времени.

Выставка «Немецкая оккупация» – проект московского Фонда Александра Печерского, того самого, благодаря которому был снят Константином Хабенским нашумевший фильм «Собибор» об одноименном нацистском лагере. А в декабре минувшего года, напомним, Фонд инициировал установку памятной доски на фасаде Казанского филиала Волжского государственного университета водного транспорта (Несмелова, 7) летчику-истребителю, Герою Советского Союза Михаилу Девятаеву.

Выставка «Немецкая оккупация» – это несколько десятков живописных и графических работ советского художника, члена общества «4 искусства» Меера Аксельрода (1902 – 1970) из его одноименного цикла. Большая часть этих произведений создана в 1942-1943 годах в Алма-Ате, где художник работал над декорациями к фильму Сергея Эйзенштейна «Иван Грозный».

Работа Меера Аксельрода Фото: © предоставлено ГМИИ РТ

Ужасы войны и Холокоста, беседы с беженцами из Польши и Белоруссии потрясли его: одну за другой он создает картины, рисунки и наброски с говорящими названиями «Расстрел», «Палачи», «Насильники», «Вешатели». За эту серию Аксельрода назвали «Гойей XX века» – работы почти документальное свидетельство многоликого воплощения нацизма, а также массового движения сопротивления, подвигов партизан и подпольщиков. Причем о цикле этих произведений до недавнего времени не знали даже специалисты – их хранила и не предавала огласке семья художника, хотя работы Аксельрода есть в фондах и Третьяковской галереи, и Русского музея, и Музея изобразительных искусств имени Пушкина.

Фонд Александра Печерского, привозящий выставку «Немецкая оккупация» в Казань, занимается, отметим, увековечением памяти участников сопротивления в нацистских концлагерях, подпольщиков, боровшихся с нацистами, и жертв немецкой оккупации, и носит имя лейтенанта Красной армии Александра Печерского, который с товарищами поднял восстание в нацистском лагере смерти «Собибор», существование которого фашисты затем попытались скрыть, разбив на его месте огороды.

«А были вместе – детство и война» – рисунки казанских детей 1941-1943 годов к выставке из собственных фондов готовит сам Музей ИЗО РТ. На скромных листочках с неяркими по нынешним временам изображениями, но умеющими громко говорить тихими словами, дети от 5 до 15 лет оставили будущему свое неравнодушное прочтение войны. Эти рисунки удивляют недетской вдумчивостью, верностью деталей, сопереживанием, выраженным в цвете, штрихе и композиции – особый способ мышления, восприятия мира глазами детей войны.

Фото: © предоставлено ГМИИ РТ

«Лично никого из авторов этих детских рисунков и их потомков на открытии выставки не предполагается. Но установлено, например, что один из них был сделан Светланой Дьяковой, дочерью бывшего директора Госмузея ТАССР (нынешнего Национального), которая сейчас живет в Москве. Автор еще одного рисунка – Дина Валеева, ставшая искусствоведом и работавшая сотрудницей Музея ИЗО РТ. Сейчас ее дочь Дина Хисамова заместитель директора Музея ИЗО РТ по научному обеспечению», – отметили в пресс-службе Музея ИЗО РТ.

И, наконец, выставка «И снова май…» – живопись, графика, скульптура. В этих работах запечатлены моменты коротких передышек между боями, периодов затишья, когда солдаты отдыхали, писали письма родным на родину, Великая Победа, возвращение с поля боя, жизнь после войны. Эти произведения, как и детские рисунки предыдущего проекта, также находятся в фондах Музея ИЗО РТ. А всего около четырехсот живописных, графических и скульптурных работ художников СССР, России и Татарстана, посвященных войне 1941-1945 годов и созданных как в военные годы, так и уже в мирное время, хранятся в музее. Шестьдесят из них вошли в экспозицию.

Фото: © предоставлено ГМИИ РТ

Посетители увидят творения и известных мастеров – например, заслуженного художника России, действительного члена Российской Академии Художеств Михаила Кугача, советского и российского живописца и педагога, представителя «сурового стиля», академика Академии художеств СССР, лауреата Госпремии СССР и Госпремии РСФСР имени Репина Гелия Коржева и лауреата Госпремии имени Тукая Алексея Бурлая, и ранее незнакомых широкой публике художников – Накия Бикташева, Федора Савостьянова, Алексея Бокова, Михаила Канаяна, Хариса Хайдарова.

Все три выставки к 77-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне будут работать в «Хазинэ» для посетителей с 6 мая до 5 июня.