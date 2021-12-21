В Казани открыли памятную доску Герою Советского Союза Михаилу Девятаеву

На фасаде Казанского филиала Волжского государственного университета водного транспорта (Несмелова, 7) сегодня была открыта мемориальная доска летчику-истребителю, Герою Советского Союза Михаилу Девятаеву.

«В 1934 – 1937 годах в Казанском речном техникуме учился Герой Советского Союза Михаил Петрович Девятаев, совершивший легендарный побег из фашистского концлагеря на вражеском самолете», – гласит надпись на памятном знаке.

С инициативой установить мемориальную доску на здании, где Девятаев, после войны работавший в Казани капитаном речных «Метеоров», получал первую профессию, выступил Фонд Александра Печерского. Организация занимается увековечением памяти участников сопротивления в нацистских концлагерях, подпольщиков, боровшихся с нацистами, и жертв немецкой оккупации, и носит имя лейтенанта Красной армии Александра Печерского, который с товарищами поднял восстание в нацистском лагере смерти «Собибор», существование которого фашисты затем попытались скрыть, разбив на его месте огороды.

«В этом году юбилей – 60 лет как Михаил Петрович Девятаев сел за руль первого “Метеора” в 1961 году. Всего в Республике Татарстан, в Зеленодольске, было выпущено 400 таких “метеоров”. Фонд Печерского объявил 2021 год годом Девятаева, они получили грант Президента РФ и поставили эту памятную доску», – рассказала ИА «Татар-информ» сноха героя Фирдаус Девятаева, супруга сына летчика Александра.

Директор Казанского филиала Волжского Государственного университета водного транспорта, заслуженный учитель РТ Ильяс Салахов отметил, что открытие мемориальной доски Михаилу Девятаеву – «событие, которое играет большую роль в воспитательном процессе, в процессе политическом для будущего поколения».

Заместитель министра культуры РТ Дамир Натфуллин подчеркнул, что помнить о таких людях, их подвиге и вкладе, увековечивать их имена, рассказывая о них молодежи, – одна из важных задач общества и государства.

«Спасибо всем за поддержку нашей инициативы. Очень радостно здесь видеть молодых людей, потому что деятельность нашего фонда нацелена на популяризацию среди молодежи: ребята, пожалуйста, помните о подвигах. Мы много слышим о ратных подвигах во время войны, но подвиги советских военнопленных – мало освещенная страница нашей истории, хотя не менее достойная памяти. Это были страшные времена, страшные дела творились в концлагерях. Это стоило невероятного мужества – выстоять в таких условиях и продолжать бороться. Пожалуйста, помните об этом и рассказывайте другим», – сказала генеральный директор НКО «Фонд памяти Александра Печерского» Юлия Макарова.

Сын Михаила Девятаева Александр из-за болезни не смог присутствовать на открытии мемориальной доски отцу. Но вместе с супругой Александра Девятаева пришла их дочь Диана. Ее решимость, к слову, была одним из слагаемых появления фильма Тимура Бекмамбетова «Девятаев», который вышел в прокат этой весной. А вот череда событий, посвященных памяти Героя Советского Союза именно в 2021 году, – все-таки случайность, заверила Фирдаус Девятаева.

«Это целая история. Я жила и наблюдала. Моя младшая дочь Диана пыталась всюду писать о дедушке, а мой муж Александр Михайлович, профессор, ученый, никогда никуда не пойдет просить. Он после смерти отца (в 2002 году) все собирал, рассказывал, пытался сохранить память – работал с документами, а публично никогда себя не обозначал. Диана же писала всюду – и Путину, и Медведеву... Она каждый раз, как приходила к нам, говорила: “Папа, я написала туда. Папа, я написала туда-то”. Папа, молча, слушал, как Михаил Петрович, – они одинаковые в этом смысле. Однажды она сказала, что написала Бекмамбетову (и всем остальным режиссерам она писала). Муж ответил, что знает такого режиссера. Бекмамбетов не ответил. По воле судьбы Бекмамбетов оказался в Казани, познакомился со своей будущей супругой, и Наташа (Наталия Фишман, помощник Президента РТ – прим. Т-и) рассказала о Михаиле Петровиче – в это время как раз шло голосование по присвоению имени казанскому аэропорту (имя Девятаева было одним из вариантов – прим. Т-и)», – рассказала собеседница агентства.

Бекмамбетов вспомнил, что ему писала о Девятаеве его внучка, связался с ней, и в 2018 году состоялась первая встреча режиссера, Александра Девятаева и Дианы.

«Мой муж, Александр Михайлович, был консультантом с первого дня, с первой встречи и до красной дорожки. Надо отдать должное Бекмамбетову – это настолько гениальный человек, профессионал: каждое слово Александра Михайловича для него было закон», – подчеркнула Фирдаус Девятаева.

В 2022 году со дня рождения Героя Советского Союза Михаила Девятаева исполнится 105 лет. 8 февраля следующего года будет 77 лет с момента побега Девятаева на вражеском самолете из плена с девятью товарищами.