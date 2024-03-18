Галерея «Хазинэ» представит керамический проект «Птицы и звезды» Надии Миниахметовой

В Национальной художественной галерее «Хазинэ», подразделении Музея ИЗО Татарстана в музее-заповеднике «Казанский Кремль», 21 марта откроется выставка керамики «Птицы и звезды» (тат. «Кошлар һәм йолдызлар»). Автор более полусотни произведений, которые будут представлены на выставке, – Надия Миниахметова, уроженка Набережных Челнов и выпускница Санкт-Петербургской академии имени Штиглица, обосновавшаяся в Северной столице.

Фото: предоставлено ГМИИ РТ

«Художница уже довольно давно живет в Санкт-Петербурге и, конечно же, прежде уже выставлялась в Казани. Приедет и на открытие предстоящей выставки», – сообщили «Татар-информу» в пресс-службе Музея ИЗО Татарстана.

Выставка сменит предыдущий проект художественной керамики – «В ожидании праздника» Андрея Махинина. В новой экспозиции посетители увидят работы из серии «Дневник» – высказывания в виде панно об изменениях женщины, ставшей матерью, а также из серий «Птицы» и «Звезды». Сад с птицами и небесный свод, напоминает художница, – это традиционный для татарской культуры художественный мотив.

Фото: предоставлено ГМИИ РТ

Все произведения Надия Миниахметова создает только в технике ручной лепки. При этом художник уделяет особое внимание поиску точных, лаконичных форм, сочетанию ритма, фактур и сочного цвета.

Увидеть керамику проекта «Птицы и звезды» можно будет на первом этаже в галерее «Хазинэ» до 21 апреля.