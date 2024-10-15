Галерея «Хазинэ» покажет картины туркменского художника Бердигулы Амансахатова

Бердигула Амансахатов, член Союза художников Республики Туркменистан, Московского отделения Союза художников России и главный художник нескольких театров Туркменистана, откроет в Казани выставку живописи о религиозно-философских представлениях Востока.

Более 40 живописных картин разместятся в первой анфиладе третьего этажа галереи – по соседству с выставкой Баки Урманче и интерактивным проектом «ORMAN. TÜRK». Экспонироваться будут серии «Вис и Рамин», «Лучезарный Восток», «Солнце каракумов», «Формула бесконечности», «Свет граната», «Парадоксы XXI века» и т.д. Создавал их художник с 2013-го по 2022 год, вдохновляясь поэзией Востока – строками турецкого автора Юнуса Эмре, поэта из Узбекистана Навои, из Афганистана – Джалаладдина Руми, а также своего земляка мыслителя и поэта Махтумкули Фраги.

«Белое солнце каракумов», часть триптиха. Фото: предоставлено Музеем ИЗО РТ

«Экспонироваться будут полотна различного масштаба. Среди них и весьма значительные по своим размерам – например, триптих "Жизнь" (2015-2016), который составляют части с параметрами 90х220 см. Это крупное произведение призвано подчеркнуть завораживающие многообразие деталей цветущего сада и передать ему ощущение торжественной величественности природы. Но будут на выставке и более камерные работы, размерами меньше метра. Таковы картины из серии "1001 ночь", иллюстрирующие сюжеты из сказочного мира Востока», – прокомментировали «Татар-информу» в пресс-службе Музея ИЗО Татарстана.

«Свет граната» Фото: предоставлено Музеем ИЗО РТ

Собственный почерк художник сформировал, работая со сценическими декорациями. С пятого курса Московского государственного академического художественного института имени Сурикова он был главным художником Чарджоуского областного музыкально-драматического театра имени Сейди (Туркменабад). Как сценограф Амансахатов создал более 60 спектаклей, около 20 из них – зарубежные постановки. За спектакль «Сарданапал», над которым он работал вместе с режиссером московского театра «У Никитских ворот» Марком Розовским, Амансахатов получил Государственную премию СССР. В 1998 году художник за лучшую сценографию стал лауреатом премии Международного театрального фестиваля тюркских народов «Науруз».

«Парадоксы XXI века» Фото: предоставлено Музеем ИЗО РТ

Вернисаж выставки «Начало – гармония – совершенство: философское миросозерцание» пройдет 29 октября в галерее «Хазинэ» - подразделении Музея ИЗО Татарстана на территории музея-заповедника «Казанский Кремль». Выставка же будет работать уже с 19 октября. Однако в дни проведения саммита БРИКС, с 21 октября, посетить ее, как и музей-заповедник в целом, смогут только делегации саммита и их представители. Основную часть посетителей выставка ждет после саммита БРИКС до 8 декабря.