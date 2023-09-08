Галерея «Хазинэ» на вернисаже выставки Зуфара Гимаева презентовала альбом его работ

В Национальной художественной галерее «Хазинэ», подразделении Музея ИЗО РТ на территории музея-заповедника «Казанский Кремль», открылась выставка-посвящение Зуфару Гимаеву – одной из самых весомых фигур художественного мира Татарстана второй половины ХХ века. Произведения, составившие ретроспективный проект «Творить, чтобы жить», заняли всю первую линию залов первого этажа галереи: здесь и ранняя живопись конца 70-х годов, и совсем свежие работы 2020-х.

Автопрортрет, Зуфар Гимаев. Фото: © предоставлено ГМИИ РТ

Посетители увидят множество портретов современников художника: от Булата Окуджавы, Сары Садыковой, Баки Урманче до работницы-оператора сельской подстанции. На одном из автопортретов Зуфар Гимаев предстает молодым в коричневой дубленке на фоне окна, за которым смотрящий видит синий зимний вечер. Эту дубленку, как рассказал на вернисаже близкий друг и одногруппник художника, а ныне председатель Союза художников России в РТ Анатолий Крылов, приятели вместе покупали, а потом вместе красили в рыжий цвет – под цвет волос Зуфара Гимаева. Заслуженный художник России, народный художник Татарстана, мастер портретной, пейзажной живописи и многофигурной композиции скончался, напомним, на 72-м году жизни в феврале прошлого года после семи с половиной лет болезни.

Фото: © Рамиль Гали/ «Татар-информ»

«Мы дружили с 1966 года, с первого дня поступления в художественное училище, и были не разлей вода. Когда творчество объединяет, крепче дружбы быть не может. Эта выставка для меня и есть Зуфар – со своей душой, со своей теплотой. Характер у него был интересный, сложный, противоречивый, несмотря на это, это очень знаковый человек, великая фигура в нашем искусстве и для меня лично – я просто его люблю. Все работы написаны в той манере, которой он был верен с первого дня поступления в Академию художеств и ни на йоту ни влево ни вправо не ушел, был верен ей», – сказал Крылов.

Продолжал писать Зуфар Гимаев до последних дней жизни. Например, в 2021 году, сидя на кровати и под капельницей, он создал портрет пианистки, народной артистки и заслуженного деятеля искусств Татарстана, заслуженного работника культуры России Маргариты Коварской. Профессор предоставила эту работу Гимаева для выставки и стала гостьей вернисажа. Одни из последних произведений Гимаева – два пейзажа с пленера в Чистополе, портрет Пастернака и народного артиста Татарстана Мингола Галеева. Он также стал участником вернисажа, в память о художнике исполнил две песни. Была знакома с Зуфаром Гимаевым и заслуженная артистка Татарстана Юлия Зиганшина, в честь ушедшего друга и она спела две песни.

Фото: © Рамиль Гали/ «Татар-информ»

Выставка-посвящение художнику открылась спустя 1,5 года после его смерти. Предыдущей была экспозиция к 70-летнему юбилею Зуфара Гимаева, она проходила в 2021 году в галерее «Хазинэ». Именно тогда сам художник инициировал создание второго альбома-каталога своих произведений, рассказала заместитель директора по научному обеспечению и издательской деятельности Музея ИЗО РТ, кандидат искусствоведения Дина Хисамова. Альбом был презентован на вернисаже, который проходил уже без мастера, а построено новое издание «Живопись – любовь моя!» на взаимосвязи увлечения художника еще и пантомимой.

Фото: © Рамиль Гали/ «Татар-информ»

«Этим проектом мы отдаем дань уважения творцу и прекрасному человеку. Зуфар Фаатович был человеком доброй души. Мы очень тесно сотрудничали с ним в период его председательства, и я видел, что оно ему непросто даётся – он не мог повысить голос на человека. Он всегда был добрым, благодушным, беспокоился совершенно за все, за каждую мелочь. Он был не только талантливым художником, он был талантливым мимом, занимался пантомимой. Я знаю его с тех пор, когда сам был студентом, а он давал мастер-классы по этому направлению. Наша обязанность – сохранять память о таких людях нашей современности. Будучи председателем Союза художников Татарстана, он сделал много добрых дел. Эта выставка – дань ему и его творчеству, его имя в нашей памяти, наших сердцах», – сказал заместитель министра культуры РТ Дамир Натфуллин.

Фото: © Рамиль Гали/ «Татар-информ»

Выставку «Творить, чтобы жить» в галерее «Хазинэ» можно будет посетить до 8 октября.