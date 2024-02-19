Галерея современного искусства покажет вторую фотовыставку репортажников РТ из зоны СВО

В Галерее современного искусства, подразделении Музея ИЗО Татарстана, с 23 февраля начнет работать фотовыставка «Зов Родины». Ее соавторами стали специальный корреспондент программы «Семь дней» телеканала «Новый век» (ТНВ) Зуфар Давлетшин и оператор-постановщик Андрей Ключников, которые несколько раз с декабря 2022 года побывали в командировках на территории Запорожской и Херсонской областей, Луганской и Донецкой народных республик и недавно вернулись из очередной поездки.

Название выставке дал один из документальных фильмов, которые Зуфар и Андрей сняли для ТНВ.

Фото предоставлено ГМИИ РТ

И для Зуфара Давлетшина, и для Андрея Клочникова фотовыставка станет дебютом. На 32 снимках ими запечатлены настрой и атмосфера военного времени, в которой оказались бойцы из Татарстана. В фотохронике репортеров, конечно, присутствуют и образы участников специальной военной операции. Во время командировок съемочная группа побывала в добровольческих батальонах Татарстана — «Алга» и «Тимер», а также в частях, где служат призванные из региона по частичной мобилизации. Также журналисты увидели города Лисичанск и Рубежное, которые по поручению федеральных властей восстанавливает республика.

Помимо фотографий, которые составили выставку «Зов Родины», съемочная группа сняла более 30 сюжетов о службе и бытовых условиях бойцов из Татарстана, о доставке гуманитарных грузов, специального военного оборудования и снаряжения, о награждении военнослужащих памятными подарками и государственными наградами Республики Татарстан. Канал ТНВ создал в общей сложности шесть короткометражных документальных фильмов о зоне спецоперации.

Фото предоставлено ГМИИ РТ

Выставка разместится в VR-зале, где сменит предыдущий фотопроект «СВО глазами очевидца» Михаила Захарова и Тимура Камалетдинова. Увидеть кадры фотохроники СВО можно будет бесплатно все время работы выставки — до 31 марта.

Выставка «СВО глазами очевидца» при этом будет перемещена на экспонирование в Республиканскую юношескую библиотеку.