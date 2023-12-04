Фотограф и волонтер в Галерее современного искусства представят «СВО глазами очевидца»

Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

В Галерее современного искусства, подразделении Музея ИЗО Татарстана, 7 декабря откроется выставка фотографа Михаила Захарова и казанского волонтера, фотолюбителя Тимура Камалетдинова. Несколько раз за последние пару лет оба они побывали на Донбассе, запечатлев улицы мирных городов и тех, которые задела СВО, полигоны, линии фронта, госпитали и пункты раздачи гуманитарной помощи. Так сложился воедино фотопроект «СВО глазами очевидца».

В привычном глазу материальном формате, распечатанными 70х50, будут экспонироваться 32 снимка Михаила Захарова. Фотограф информационного агентства «Татар-информ» побывал в Лисичанске с журналистом Светланой Беловой в феврале и августе 2023 года.

Фото: © Тимур Камалетдинов

Еще 6 снимков выставки сделаны Тимуром Камалетдиновым, активистом патриотического движения Республики Татарстан, который с начала СВО собирает и доставляет гуманитарную помощь мобилизованным из РТ. Для него это будет первый выставочный опыт. Снимки Тимура для тематической выставки рекомендовал Музею ИЗО наметанным глазом Михаил Захаров.

«Мы с Тимуром знакомы, делимся фотографиями, впечатлениями, обсуждаем. Помимо наших фотографий классической выставки будет также слайд-шоу, фотоподборка снимков из 200 – моих, и Тимура. За 8 минут можно будет посмотреть в проекции на одну из стен выставочного зала мини-фильм о том, как живет сейчас Донбасс», – рассказал «Татар-информу» Михаил Захаров.

Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

Лисичанск и Рубежное, напомним, – с сентября прошлого года подшефные города Татарстана. Республика отправляет сюда грузы, необходимые для жизни городов, помогает восстанавливать городское хозяйство, больницы, школы.

Для Михаила Захарова выставка в музейном пространстве станет второй в профессиональной деятельности, причем второй и за нынешний год. Автор ряда локальных персональных и сборных выставок в Казани и Нижнем Новгороде, лауреат федерального архитектурного конкурса для СМИ «Буква А» в 2019 году, в 2023 году он – лауреат профессиональной премии журналистов Татарстана «Хрустальное перо» (номинация «Фоторепортер года») и обладатель приза зрительских симпатий фотоконкурса «Русская цивилизация» в марте этого же года начал свою выставочную деятельность проектом «Десятилетие в репортаже».

Дебютная выставка Захарова также проходила в Галерее современного искусства. В ней, согласно названию, были представлены снимки за 10 лет работы Михаила Захарова фотографом, и также в формате слайд-шоу в VR-зале демонстрировалась основная часть экспозиции – тогда около 4 тысяч снимков.

Выставку «СВО глазами очевидца» можно будет увидеть в Галерее современного искусства до 28 января 2024 года.