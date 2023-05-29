Гала-концерты Нуриевского фестиваля станут посвящением Рахманинову и Хачатуряну

В Татарском театре оперы и балета имени Мусы Джалиля 29 и 30 мая пройдут два завершающих вечера XXXVI Международного фестиваля классического балета имени Рудольфа Нуриева. Гала-концерты будут посвящены, помимо персоны самого Нуриева, 85 лет со дня рождения которого в этом году отмечает балетный мир, юбилеям композиторов Сергея Рахманинова (150 лет) и Арама Хачатуряна (120 лет).

Юбилейные даты будут обыграны в гала-концертах. Сюиту в трех частях для завершающих вечеров фестиваля поставил один из солистов труппы ТГАТОиБ Алессандро Каггеджи. Мини-балет в качестве хореографа он поставил на шесть пар. Сценография постановки будет представлена лаконично в виде клавиш рояля, костюмы танцовщиков, соответственно, – черно-белыми клавишами.

Несколько лет назад, отметим, Алессандро Каггеджи уже реализовывал себя в качестве постановщика, создав несколько номеров для себя и своих коллег.

Второе отделение гала-концертов составят фрагменты из классических балетов в исполнении приглашенных танцовщиков и артистов ТГАТОиБ.