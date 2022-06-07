Гайзатуллин: За последние семь лет наблюдаем самое большое поступление налога на прибыль

Прошедший год в финансовом плане для Татарстана был стабильным. Наблюдается самое большое поступление в бюджет налога на прибыль за последние шесть-семь лет. Об этом заявил министр финансов РТ Радик Гайзатуллин на заседании Комитета Государственного Совета РТ по бюджету, налогам и финансам, на котором депутаты обсудили исполнение республиканского бюджета за 2021 год.

«Это говорит об эффективности работы наших компаний. Мы видим и рост поступлений налога на доходы физлиц, это также указывает на то, что предприятия, физические и юридические лица работают стабильно, своевременно выплачивается заработная плата, дивиденды и перечисляются налоги. Прошлый год был достаточно стабильным, об этом говорят и поступившие налоги. Если сравнить с 2020 годом, то в консолидированный бюджет поступило на 80 млрд рублей больше налоговых и неналоговых доходов», — сказал глава Минфина.

По его словам, в прошлом году в доходную часть консолидированного бюджета мобилизовано 410,9 млрд рублей, в том числе налоговых и неналоговых доходов — 336,1 млрд рублей. Доходная часть бюджета Татарстана исполнена в объеме 355,2 млрд рублей, в том числе поступило налоговых и неналоговых доходов 280,2 млрд рублей.

«В собственных налоговых доходах консолидированного бюджета наиболее объемным является налог на прибыль, который поступил в сумме 119,5 млрд рублей. В консолидированный бюджет зачислено 98,2 млрд рублей налога на доходы физических лиц, в бюджет республики — 69 млрд рублей», — отметил министр финансов.

Гайзатуллин подчеркнул, что безвозмездные поступления бюджета в прошлом году составили 75 млрд рублей, в том числе из федерального бюджета — 73,5 млрд рублей. Расходы консолидированного бюджета в прошлом году достигли 398,1 млрд рублей, бюджета республики — 343,6 млрд рублей.

«Что касается государственного долга Татарстана, то его объем по итогам прошлого года составил 96,6 млрд рублей, 89% этого объема — федеральные бюджетные кредиты, реструктуризированные на долгосрочной основе», — уточнил он.

Председатель Комитета Госсовета по бюджету, налогам и финансам Леонид Якунин согласился с тем, что в целом 2021 год для республики был довольно удачным. «Год по финансовым вопросам был достаточно успешным. Мы исполнили бюджет с профицитом. Профинансированы все государственные программы. Все показатели выполнены. Наверное, за последние три года в финансовой сфере это самый успешный год», — констатировал он.

При этом депутат заметил, что «каждый год несет свои исключительные риски». «Только научились работать при пандемии, как мы попали под жесткие санкции и ограничения западных стран. Поэтому расслабляться ни в коем случае нельзя, надо приспосабливаться ко всему», — резюмировал он.