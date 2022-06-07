Глава Минфина: В Татарстане ситуация с исполнением бюджета стабильная

В Татарстане ситуация с исполнением бюджета за пять месяцев 2022 года стабильная. Об этом заявил министр финансов РТ Радик Гайзатуллин на заседании Комитета Госсовета РТ по бюджету, налогам и финансам.

«Если посмотреть итоги исполнения бюджета за первый квартал и пять месяцев 2022 года, то видим, что ситуация стабильная. Кроме того, достаточно положительное поступление налогов. Но пока нельзя говорить, что мы идем с профицитом, потому что основное поступление – налог на прибыль. Например, по годовому отчету Сбербанка, более 400 млн рублей мы должны им вернуть. Деньги перечислили в прошлом году, а годовой отчет они сдали в марте», – рассказал глава Минфина.

Гайзатуллин добавил, что в настоящее время наблюдается достаточно хорошее исполнение бюджета и положительная динамика. Более того, поступившие в бюджет средства позволили полностью выполнить все предусмотренные расходы. «Если в первом квартале мы финансировали только первоочередные расходы, то в апреле и мае полностью финансируются и не первоочередные расходы. Можно сказать, что у нас все идет в штатном режиме», – отметил докладчик.

За первый квартал 2022 года в консолидированный бюджет Татарстана мобилизовано налоговых и неналоговых доходов в сумме 85 млрд рублей, в республиканский бюджет – 72,2 млрд рублей. Налог на прибыль поступил в размере 34,5 млрд рублей. Налог на доходы физлиц в консолидированный бюджет зачислен в объеме 23,8 млрд рублей, в бюджет – 16,7 млрд рублей. Сумма безвозмездных поступлений составила 8,1 млрд рублей, в том числе из федерального бюджета – 6,9 млрд рублей. Расходы консолидированного бюджета составили 95,1 млрд рублей, бюджета – 8,1 млрд рублей.

За январь–май налоговые и неналоговые доходы поступили в консолидированный бюджет в сумме 173,5 млрд рублей, в бюджет – 151,5 млрд рублей. «В целом динамика положительная. Все запланированные в бюджете расходы полностью финансируются, кассовые расходы производятся», – констатировал министр финансов.

Гайзатуллин также пояснил, как изменение курса доллара и евро влияет на налог на прибыль предприятий. «Если взять “Нижнекамскнефтехим”, то у предприятия большая сумма кредитованности в евро и долларах. Если будет рост курса, то это как раз повлияет на уменьшение налога на прибыль. Но в связи с тем, что курс нормализовался, “Нижнекамскнефтехим”, “Казаньоргсинтез” и другие крупные компании дали уточненный прогноз, он уже приближен к тому, что мы закладывали с ними в прошлом году. “Нижнекамскнефтехимом” заложено более 9 млрд рублей, на сегодня они уточнили, что 7,8 млрд рублей. А если бы мы смотрели в марте или начале апреля, когда курс евро был 120 рублей, то было почти под ноль», – уточнил он.

Глава Минфина подчеркнул, что поскольку курс евро и доллара снизился, то у предприятий появляется возможность сделать перерасчет, и налог на прибыль не уменьшается. «Pozis и ряд других предприятий снизили налоги в первом квартале 2022 года в связи с санкциями, потому что у них реализация стала хуже. Но при этом достаточно высокий уровень других предприятий дает компенсацию. Есть уверенность, что если другие дополнительные санкции не будут введены, то бюджет будет стабильно исполняться», – заключил он.