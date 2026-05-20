ГАИ усилила контроль за мотоциклистами на дорогах Татарстана

ГАИ усилила контроль за водителями мотоциклов на дорогах РТ. С 18 по 27 мая инспекторы будут уделять особое внимание соблюдению ПДД со стороны водителей мототранспорта, а также наличию у них экипировки – шлемов, наколенников, светоотражающих элементов.

«С наступлением сезона число мотоциклов резко возрастает, увеличивается и риск аварий, частой причиной становятся грубые нарушения: превышения скорости, выезд на встречную полосу и даже отсутствие экипировки», – пояснили причину в Госавтоинспекции Казани.

В Госавтоинспекции также напомнили, что подросткам с 16 до 18 лет, управляющим мотоциклом, грозит штраф до 15 тыс. рублей и перемещение транспорта на штрафстоянку. За детей, не достигших 16-летнего возраста, будут нести ответственность родители. Средство передвижения в этом случае также задерживается, а самого ребенка могут поставить на профилактический учет.

Ранее «Татар-информ» писал о смертельном ДТП между мотоциклом и иномаркой на въезде в Салмачи. Двигаясь в сторону Салмачей, водитель Toyota не уступил дорогу ехавшему навстречу мотоциклу и произошло лобовое столкновение. 37-летний водитель мотоцикла скончался до приезда скорой.