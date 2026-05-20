Происшествия 20 мая 2026 08:48

Стала известна причина ДТП с мотоциклистом под Салмачами

Ранее «Татар-информ» сообщал, что на въезде в поселок погиб водитель мотоцикла.

Как рассказали в Госавтоинспекции Казани, мотоцикл столкнулся с Toyota. Двигаясь в сторону Салмачей, водитель иномарки не уступил дорогу ехавшему навстречу мотоциклу, и произошло лобовое столкновение. Водитель мотоцикла, 37-летний мужчина, скончался до прибытия скорой.

На месте все еще работают сотрудники ГАИ. После завершения проверки материалы по ДТП будут переданы следователям.

#гаи #дтп с мотоциклом #Салмачи
