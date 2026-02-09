ГАИ Татарстана: У каждого пешехода на одежде должен быть световозвращающий элемент
Для собственной безопасности каждый пешеход – и взрослый, и ребенок – должен носить одежду со светоотражающими элементами. Об этом на брифинге в Кабинете Министров РТ напомнил начальник Управления ГИБДД МВД по республике Рустем Гарипов.
«Родители должны заботиться о безопасности своих детей. Они должны покупать для них одежду со световозвращающими элементами», – отметил главный госавтоинспектор РТ.
Он добавил, что за январь 2026 года на дорогах республики произошло 46 ДТП с участием пешеходов, три человека погибли.
