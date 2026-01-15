news_header_top
Происшествия 15 января 2026 14:58

ГАИ Татарстана готовит материалы для проверки дорожных служб после ДТП на платной трассе

Госавтоинспекция Татарстана готовит материалы для направления в прокуратуру с целью проведения внеплановой проверки дорожных служб после крупного ДТП на платном участке трассы Казань – Альметьевск. Об этом «Татар-информу» сообщили в Госавтоинспекции.

Смертельное ДТП произошло утром 4 января в Чистопольском районе. На 27‑м километре дороги Шали – Бавлы столкнулись порядка десяти машин, в том числе грузовики. Погибли четыре человека, есть пострадавшие.

Сейчас республиканская Госавтоинспекция готовит документы для проведения внеплановой проверки деятельности дорожных служб, обслуживающих данную дорогу. Проверка состоится после согласования прокуратуры Татарстана.

