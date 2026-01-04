В массовом ДТП на платном участке трассы Казань – Альметьевск погибли четыре человека

Массовое ДТП произошло на трассе в Чистопольском районе Татарстана. В районе десяти часов утра там столкнулись порядка десяти автомобилей, в том числе большегрузы.

Авария произошла на платном участке трассы Казань – Альметьевск (на 27-м километре участка дороги Шали – Бавлы). В этом ДТП погибли 4 человека, есть пострадавшие. По требованию прокуратуры Чистопольского района РТ возбуждено уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.

По информации Прокуратуры РТ, за уборку снега на данном участке дороги отвечает АО «СМП-Нефтегаз».