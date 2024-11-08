ГАИ просит запретить в Татарстане продажу бензина на АЗС детям до 16 лет

Госавтоинспекция Татарстана выступит с инициативой о запрете на территории республики продажи бензина на АЗС лицам, не достигшим 16 лет. Об этом сообщает пресс-служба МВД по РТ.

«В связи с ростом аварийности с участием детей-водителей мототранспорта, питбайков, квадроциклов и т.д. Госавтоинспекция МВД по Республике Татарстан выступит с инициативой по установлению на территории республики запрета продажи на АЗС моторного топлива лицам, не достигшим 16 лет», – говорится в сообщении ведомства.

Инициатива будет представлена на декабрьском заседании Кабинета Министров РТ по вопросам обеспечения безопасности дорожного движения под председательствованием Раиса РТ Рустама Минниханова.

Ранее «Татар-информ» рассказывал, что особую тревогу в Татарстане вызывают ДТП с детьми управляющими механическими транспортными средствами, в том числе питбайками. Главный государственный автоинспектор Татарстана Рустем Гарипов призывал родителей не покупать детям питбайки, скутеры и квадроциклы, так как дети могут погибнуть или получить серьезные травмы или остаться инвалидами на всю жизнь.

Мы также сообщали, что Уполномоченный по правам ребенка в Татарстане Ирина Волынец призвала ужесточить ответственность для родителей, чьи дети ездят на мототранспорте – на питбайках, мотоциклах и квадроциклах – без водительских прав.Она предложила, чтобы несовершеннолетние до 16 лет не допускались к управлению некоторыми видами транспорта без наличия водительских прав категории А1. В перечень таких транспортных средств входят детские квадроциклы, мопеды (до 50 куб. см), мотоциклы с объемом двигателя не более 125 куб. см и мощностью не более 11 кВт (15 л. с.).

Кроме того, Волынец предложила ввести административную ответственность для родителей за управление несовершеннолетними транспортных средств без водительского удостоверения: за первое нарушение — 100 тыс. рублей, за повторное и последующие — 300 тыс. рублей с возможной конфискацией транспортного средства.