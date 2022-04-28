Гафурова исключили из числа кандидатов в совет директоров «Татнефтехиминвест-холдинга»

Экс-ректор Казанского федерального университета (КФУ) Ильшат Гафуров исключен из списка кандидатов для избрания в совет директоров «Татнефтехиминвест-холдинга», говорится в сообщении компании.

В то же время в совет предлагается избрать генерального директора ТГК-16 Эдуарда Галеева и сенатора Совета Федерации РФ Ленара Сафина, который рекомендован наблюдательным советом КФУ на должность ректора вуза.

Ранее сообщалось, что Ильшат Гафуров, находящийся в настоящее время под арестом, в числе 30 кандидатов был рекомендован для избрания в совет директоров на годовом собрании акционеров.

Годовое собрание холдинга пройдет в заочной форме 17 июня.

Совет директоров решил также не выплачивать дивиденды за 2021 год и рекомендовал направить чистую прибыль за прошлый год в размере 284,2 млн рублей на развитие компании.

Предложения акционеров о внесении вопросов в повестку дня годового собрания и кандидатам в совет директоров будут приниматься до 20 мая.

«Татнефтехиминвест-холдинг» координирует деятельность нефтегазохимического комплекса Татарстана.