Трех представителей СИБУРа выдвинули в совет директоров «Татнефтехиминвест-холдинга»

В список совета директоров «Татнефтехиминвест-холдинга» для избрания на годовом собрании акционеров включены 30 человек.

В числе новых кандидатур – гендиректор Инвестиционно-венчурного фонда РТ Айнур Айдельдинов и помощник Президента РТ Ренат Галиев.

Также предлагается впервые избрать председателя правления «СИБУР Холдинга» Дмитрия Конова, гендиректора компании «СИБУР» Михаила Карисалова, управляющего директора по направлению «Развитие и инновации» компании «СИБУР» Дарью Борисову.

Остальные кандидаты присутствовали в совете директоров и ранее, в том числе в список для голосования включен ректор Казанского федерального университета Ильшат Гафуров, находящийся в настоящее время под арестом.

«Татнефтехиминвест-холдинг» координирует деятельность нефтегазохимического комплекса Татарстана.