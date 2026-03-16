Гафаров спрогнозировал рост населения Советского района Казани на 18 тыс. человек

Численность населения Советского района столицы Татарстана в ближайшем будущем увеличится на 18 тыс. человек. Об этом на деловом понедельнике в мэрии сообщил руководитель исполкома Казани Рустем Гафаров, отметив активное развитие района как современного жилого центра.

Основные зоны застройки, по его словам, сосредоточены вокруг Вознесенского тракта, а также в кварталах, прилегающих к ипподрому и торговому центру «МЕГА».

«Советский район растет на глазах. В ближайшем будущем численность населения в этом микрорайоне увеличится еще на 18 тыс. человек. Параллельно быстрыми темпами растет одноэтажная Казань в поселках. Это требует от нас внимательного контроля развития территорий, чтобы обеспечить баланс между жилой застройкой, транспортной доступностью, социальной инфраструктурой и созданием рабочих мест», – подчеркнул Гафаров.

В 2025 году в районе ввели в эксплуатацию 16 многоквартирных домов и 1,6 тыс. индивидуальных жилых дома. В 2026 году темпы строительства, согласно имеющимся прогнозам, сохранятся: к сдаче уже готовятся еще 16 многоквартирных домов, отметил глава администрации района Роман Фатхутдинов.

Район также продолжает обновление жилого фонда. В прошлом году капитальный ремонт прошел в 81 многоквартирном доме, а обновление подъездов затронуло 235 подъездов в 74 домах. В 2026 году в программу включено еще 30 домов и 151 подъезд в 60 домах.

«Советский район с каждым годом движется вперед: становится комфортнее и современнее», – подчеркнул Фатхутдинов.