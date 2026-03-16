Руc Тат
16+
Общество 16 марта 2026 10:45

В этом году в Советском районе Казани обновят 75 дворов для 30 тыс. жителей

Изображение: администрация Советского района Казани

В Советском районе столицы Татарстана в 2026 году продолжится благоустройство дворовых территорий в рамках программы «Наш двор». Об этом на деловом понедельнике в мэрии сообщил глава администрации района Роман Фатхутдинов.

По его словам, инициатива Раиса РТ Рустама Миниханова уже доказала свою эффективность. За все время реализации программы в Советском районе благоустроено 287 дворовых территорий, охвачено 573 многоквартирных дома и около 130 тыс. жителей. В минувшем году работы прошли в 52 дворах, затронув 23 тыс. человек.

«Программа „Наш двор“ всегда строится на диалоге с жителями. Люди предлагают идеи, следят за ходом работ и участвуют в обсуждениях. То, что раньше было простым „нам сделали“, превращается в важное „мы сделали вместе“. Это чувство причастности к изменениям особенно ценно и укрепляет добрые отношения между соседями», – уверен Фатхутдинов.

В 2025 году для укрепления добрососедских связей в шести дворах района прошел «Курше фест», который собрал более 6,5 тыс. участников. В этом году планируется обновить еще 75 дворов, что затронет 30 тыс. жителей и создаст новые возможности для комфортного досуга и отдыха.

Перед каждым благоустройством проводится работа по расчистке территории. В прошлом году демонтировали 223 незаконных гаража и постройки, а также вывезли 51 брошенное авто.

«Это освобождает пространство для новых скверов, детских площадок и парковок, делает дворы удобными и безопасными», – подчеркнул Фатхутдинов.

Он добавил, что обновленные дворы помогают формировать сообщество микрорайонов. На очереди – 126 дворов, где проживают 50 тыс. человек, которые также рассчитывают на изменения.

«Мы надеемся, что руководство республики продолжит программу „Наш двор“, и все дворы, не вошедшие в текущие этапы, получат благоустройство в будущем. Наш подход к любому обновлению всегда комплексный», – заключил глава администрации.

#советский район казани #наш двор
В топе
Оперный певец, ушедший в водители-операторы КМУ: «Не хотел становиться рабом продюсера»

15 марта 2026
«Воспитываются настоящие патриоты»: В Казани стартовал чемпионат ПФО по киокусинкай

15 марта 2026
