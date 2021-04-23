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Ру Тат
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23 апреля 2021  18:40
Павел Климчак

Мэрия Казани считает неприемлемым хаотичную расстановку самокатов по городу

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Сегодня в Казани прошло заседание городской комиссии об эффективности мер по обеспечению безопасности дорожного движения, которое провел замглавы исполкома Ильдар Шакиров.

Спикер отметил, что с наступлением теплой погоды увеличивается количество ДТП с детьми и взрослыми на велосипедах, самокатах и мопедах. Это может быть связано с тем, что многие не знают, как и где необходимо передвигаться на них.

Кроме того, по мнению замруководителя исполкома, причинами аварий могут служить бесконтрольно организованные точки проката самокатов.

«Мы не отрицаем, что это сервис, который создает удобство и для горожан, и для туристов. Но если не соблюдаются правила, самокаты расставляются хаотично по городу, то такой подход к работе абсолютно неприемлем. Нужно сделать выводы и принять меры», – подчеркнул Ильдар Шакиров.

мэрия Казани самокаты рост ДТП
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