Гафаров: «Количество пьяных водителей снижается в районах, где об этом чаще пишут СМИ»

Публикации в СМИ помогают снизить количество нетрезвых водителей на дорогах республики. Об этом сегодня на выездном заседании Правительственной комиссии РТ по обеспечению безопасности дорожного движения рассказал заместитель Премьер-министра Республики Татарстан – Руководитель Аппарата Кабинета Министров Республики Татарстан, заместитель председателя Правительственной комиссии Республики Татарстан по обеспечению безопасности дорожного движения Шамиль Гафаров.

«После публикаций о пьяных за рулем кратно уменьшается количество нетрезвых водителей и, соответственно, кратно уменьшается количество погибших на территории муниципального образования. Прошу эту работу усилить, потому что от нее мы получаем реальную помощь. В Актанышском районе такая работа вообще отсутствует – в последнее время он стал попадать в зону критики. Для меня это непонятно», – отметил Шамиль Гафаров.

На заседании комиссии БДД главный государственный инспектор безопасности дорожного движения РТ Рустем Гарипов отметил, что в текущем году в СМИ по теме БДД было опубликовано более 15 тысяч материалов.

«На фоне роста аварийности отмечено снижение информационной активности в Верхнеуслонском, Бавлинском, Менделеевском, Тукаевском, Новошешминском районах. С положительной стороны отмечу Пестречинский, Мамадышский, Сармановский, Муслюмовский и Спасский районы, где благодаря эффективному взаимодействию со СМИ удалось добиться существенного снижения аварийности», – отметил Рустем Гарипов.