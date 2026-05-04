Гаджиев: Более 160 законов направлены на обеспечение поддержки бойцов и членов их семей

В России принято уже более 160 законов, призванных обеспечить поддержку участников специальной военной операции и членов их семей. Об этом рассказал депутат Государственной Думы РФ Руслан Гаджиев в интервью Светлане Кадыровой в новом выпуске рубрики «7 вопросов за 7 минут» на телеканале ТНВ.

В качестве примера парламентарий напомнил, что вдовы военнослужащих получили право на бесплатное высшее образование, а для детей участников специальной военной операции предусмотрена квота при поступлении на бюджетные места в вузах.

Упомянул депутат и помощь военнослужащим со стороны волонтеров. По его оценке, Татарстан стал одним из первых регионов, где помощь действующей армии была организована системно с первых дней – при координации со стороны руководства республики и Полпредства РТ в РФ.

Гаджиев добавил, что Татарстан поддерживает не только военнослужащих, но и жителей новых территорий. Он напомнил, что после взятия Лисичанска в городе возник дефицит продовольствия, но Татарстан оперативно доставил муку, а российские военные развернули выпечку хлеба для местных жителей.

Политик также обратил внимание на адресный характер поддержки. Так, семья бойца из Татарстана попала в серьезное ДТП в Волгограде: его дочери потребовалась срочная высокотехнологичная медицинская помощь. По обращению военнослужащего была оперативно организована эвакуация девочки в Москву, где она прошла необходимое лечение. Сейчас жизни ребенка ничего не угрожает.

В целом Руслан Гаджиев уверен, что сочетание законодательных мер и практической помощи позволяет не только решать социальные вопросы, но и создавать условия, при которых военнослужащие могут выполнять задачи и не беспокоиться о своих близких.

