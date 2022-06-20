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Ру Тат
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Спорт
20 июня 2022  18:25
Cергей Гаврилов

Гаджи Гаджиев о назначении Бердыева в иранский клуб: Он справится с новой должностью

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Российский тренер Гаджи Гаджиев положительно оценил перспективы своего друга Курбана Бердыева на посту главного тренера иранского «Трактора» из Тебриза.

«Думаю, что Бердыев справится с новой должностью. Его пригласили не просто так туда — Бердыев соответствует требованиям современного футбола. В свое время он пригласил Азмуна, который еще не обладал высоким мастерством, помог ему выйти на высокий уровень и сделать карьеру. Думаю, это была одна из причин, почему его пригласили», — заявил Гаджиев изданию «Спорт-Экспресс».

Помимо прочего, 69-летний Бердыев будет техническим директором клуба. До 6 июня он возглавлял казахстанский «Кайрат», с которым стал бронзовым призером чемпионата страны и победителем Кубка. В свое время уроженец Ашхабада сделал себе имя в казанском «Рубине»: при нем команда стала двукратным чемпионом России, обладателем Кубка России и Суперкубка страны. В Казани Бердыев проработал с перерывом более 12 лет.

#курбан бердыев
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