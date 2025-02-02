Гаджеты, соцсети, еда, азартные игры: батюшка о том, почему все зависимости – грех

Азарт и зависимости – это бич современности. В Православной Церкви считают, что все они от лукавого, а тот, кто поддается этим пагубным страстям, лишает себя свободы. Почему играть в карты – грех, а если ты начинаешь утро с телефона, тоже являешься зависимым, в рубрике «Батюшка против» рассказал отец Александр.





Александр Ермолин: «Я, как православный священник, против азартных игр, потому что это одна из форм зависимостей»

Фото: © «Татар-информ»

«Татар-информ» продолжает цикл видеоподкастов «Кофе с батюшкой» и «Батюшка против» на православные темы. В прошлом выпуске мы говорили о том, почему гадание на Святки является грехом. Сегодня руководитель миссионерского отдела Казанской епархии Александр Ермолин в подкасте «Батюшка против» рассказывает, почему все формы зависимостей и азарт являются неприемлемыми для православного человека.

«Зависимость – это всегда рабство, а Христос пришел в мир, чтобы сделать человека свободным»

Я, как православный священник, против азартных игр, потому что это одна из форм зависимостей. Почему Православная Церковь против зависимостей во всех проявлениях? Сразу отмечу, что современный мир нам предлагает гораздо больше зависимостей, чем это было несколько десятилетий назад. Раньше все было просто и понятно, сейчас же появилось множество разных запрещенных веществ, которые предлагают все новые и новые формы зависимостей. Есть огромное количество карточных игр, онлайн-игры и прочее, что ставит нас в положение зависимости.

Зависимость – это всегда рабство перед чем-то. Христос пришел в мир, чтобы сделать человека свободным. Но часто критики, которые считают себя неоязычниками, которые считают, что все знают о православии, говорят, что мы проповедуем идею рабства. А мы говорим о том, что Христос пришел в мир для того, чтобы принести человеку свободу от греха, свободу от того, что является главным поработителем человека. Христос приносит тебе свободу и говорит: «Возьми ее и будь свободен», но современный человек от этого дара свободы отказывается.

Вспомним Достоевского, который говорил, что свобода является самым тяжелым даром, который Господь дал человеку, поэтому человек всегда пытается от него отказаться. Он пытается убежать от свободы, как об этом писали многие мыслители. Убегая от свободы, человек входит в разные зависимости.

«Почему он зависим от телефона, компьютерных и азартных игр? Потому что там он уходит от реальности» Фото: © Виталий Аньков / РИА Новости

«Зависимости – это всегда попытка уйти от реальности»

Почему человеку нужны зависимости? Почему он зависим от телефона, компьютерных и азартных игр? Потому что там он уходит от реальности. Именно уход от реальности является основой любой зависимости. Неважно, что делает человек: зависает до утра в компьютерной игре, выкуривает несколько пачек сигарет в день или что-то употребляет. Даже если человек просто не может начать свое утро без социальных сетей. Это все показывает его уход от реальной жизни и нежелание эту реальную жизнь принять во всей ее красоте и многообразии.

Когда речь заходит о зависимостях, люди часто спрашивают про игральные карты. Они в некотором смысле являются кощунством, так как на картах изображены христианские символы, например крест, сердце. Есть благочестивое понимание этого всего, поэтому игра в карты – это то, что недостойно православного человека, однозначно это занятие является грехом.

Если человек играет в карты на деньги, если он в это погружен и это его захватывает, естественно, это тоже является грехом. Вспомним прекрасная повесть Пушкина «Пиковая дама», в котором человек получил откровение, что если поставит на тройку, на семерку и туза, то выиграет огромные деньги. Он поставил на тройку – выиграл, поставил на семерку – выиграл, а потом поставил на туза, но выпала пиковая дама. Человек впал в панику, пережил глубочайший кризис. Это пример того, как человек страдает от своей зависимости, как он полностью порабощен этими бесовскими силами.

«Если человек играет в карты на деньги, если он в это погружен и это его захватывает, естественно, это тоже является грехом» Фото: © «Татар-информ»

«Почему ребенку настолько неинтересно с вами, что он сидит в телефоне?»

Меня часто спрашивают, можно ли играть дома в карты на интерес, является ли это грехом. Я всегда отвечаю, что дома можно найти гораздо более интереснее игры, чем карточные. Зачем ребенка учить этому? Он вырастет, и у него появится соблазн играть уже не на интерес, а на что-то более серьезное. Гораздо лучше сыграть в те игры, которые развивают мышление. Сейчас очень много настольных игр, где развивают хорошие навыки, которые пригодятся ребенку в жизни.

Если у ребенка зависимость от телефона, нужно понять, почему ребенку настолько неинтересно с вами, что он сидит в телефоне? Почему ему неинтересен внешний мир? Это повод для родителей подумать над своими ошибками и над тем, какое ребенку предложить занятие взамен.

«Если у ребенка зависимость от телефона, нужно понять, почему ребенку настолько неинтересно с вами, что он сидит в телефоне?» Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Да, я тоже смотрю в телефоне разную информацию, подписан на разные группы и сообщества, но всегда нужно различать, где коммуникация необходимая, а где уже чрезмерная.

Есть игровые аппараты, где за определенную плату предоставляется шанс выиграть игрушку. Является ли это азартной игрой – вопрос спорный. Я думаю, скорее всего, это является некой формой вытаскивания денег из ваших карманов. Потому что любой такой аппарат устроен таким образом, что в плюсе остается только его владелец.

«Чтобы избавиться от зависимости, нужно найти себе хорошее полезное занятие»

Бывает спрашивают, что делать, если человек пришел поиграть в азартные игры, чтобы выиграть деньги на благотворительность? Правильно это или нет? Отвечу с другой стороны: таким образом вы ничего не получите. Научно доказано, что казино и другие игровые заведения просто предлагают нам красивый необычный и дорогой отдых.

«Чтобы избавиться от зависимости, нужно найти себе хорошее полезное занятие: занимайтесь спортом, читайте книги» Фото: © Султан Исхаков / «Татар-информ»

Чтобы избавиться от зависимости, нужно найти себе хорошее полезное занятие: занимайтесь спортом, читайте книги. Это все то, что ведет нас к чему-то хорошему, важному и полезному.

Существует очень много форм современных зависимостей: пищевая, игровая, наркотическая. В любом случае это попытка уйти от действительности, от реалий того мира, в котором живет человек. Все зависимости, какие бы они ни были, являются отказом от свободы, которую дал Христос.

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Свои вопросы на тему православия оставляйте в окне под текстом – отец Александр даст на них подробные ответы в следующих выпусках видеоподкастов «Кофе с батюшкой» или «Батюшка против» на сайте «Татар-информа».

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