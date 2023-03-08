G7 в марте планирует пересмотреть потолок цен на российскую нефть

В ближайшее время страны «Большой семерки» хотят пересмотреть ценовой лимит на российскую нефть. Об этом со ссылкой на помощницу главы Минфина США по борьбе с финансированием терроризма и финансовыми преступлениями Элизабет Розенберг сообщает РИА Новости.

«Все, что я могу сказать, так это то, что G7 планирует в марте провести переоценку потолка цен», — поделилась представительница министерства на международной энергетической конференции CERAWeek.

При этом Розенберг не стала отвечать, ожидает ли Вашингтон, что изменение планки потолка поможет изменить позицию Москвы относительно украинского конфликта. Также она не рассказала, привело ли ограничение к дисбалансу спроса и предложения на рынках.

«К сожалению, мне нечего вам сообщить по данному вопросу», — заявила она.

Напомним, что потолок цен на российскую нефть вступил в силу с 5 февраля. В конце декабря 2022 года Президент РФ Владимир Путин ввел ответные меры на ограничение со стороны ЕС и G7. Они вступили в силу 1 февраля и будут действовать до 1 июля 2023 года.