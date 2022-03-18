ФХР обжаловала решение IIHF об отстранении сборной России от международных соревнований

Федерация хоккея России (ФХР) обжаловала в дисциплинарном комитете решение Международной Федерации хоккея (IIHF) об отстранении российской сборной и клубов от международных соревнований. Об этом в своем телеграм-канале сообщает пресс-служба организации.

«Действия ФХР вызваны убеждением о дискриминационном характере ограничительных мер ИИХФ по отношению к российским спортсменам. Отстранение игроков от участия в международных соревнованиях на основании национальной принадлежности способствует повышению уровня нетерпимости в медиа-пространстве и может привести к расколу внутри хоккейного сообщества», – говорится в заявлении ФХР.

Ранее IIHF отстранила российские сборные и клубы от участия в международных соревнованиях на неопределенный срок и отозвала право на проведение молодёжного чемпионата мира 2023 в Омске и Новосибирске.

Напомним, также стало известно, что место России в хоккейном Евротуре на два года займет Швейцария.