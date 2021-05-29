Экс-капитан ФК «Нефтехимик» Михаил Канаев: «У нас была задача войти в первую четверку»

Новиков сказал: «Спасибо за совместную работу»

- Михаил, вы покинули «Нефтехимик» после четырех лет выступления за команду из Нижнекамска. Это было ваше решение или клуба?

- 31 мая у меня заканчивается контракт с «Нефтехимиком», который решили не продлевать.

- Какой-то был разговор с главным тренером Кириллом Новиковым по итогам сезона? Как в клубе объяснили это решение?

- Да, он сказал мне: «Спасибо за совместную работу. Никаких претензий к тебе нет, но дальше нам не по пути».

- Как поменялась игра команды после смены главного тренера Юрия Уткульбаева на Новикова?

- При Юрие Анваровиче (Уткульбаеве – Прим. Т-и) мы больше уделяли внимание обороне, действовали больше на быстрых контратаках. А при Новикове приоритет в игре отдается больше атакующим действиям, контролю мяча. Наверное, в этом главное отличие.



Кирилл Новиков, фото: пресс-служба ФК «Нефтехимик»



- При Уткульбаеве вы были твердым игроком стартового состава, а при новом тренере – уже нет. В чем причина?

- Еще перед первой игрой в 2021 году при новом тренере в Омске против «Иртыша» я получил травму. Это случилось за день до игры. Это тоже сказалось – я выбыл на три недели и все что наработал на сборах – потерял. А потом уже сложнее было пробиться в стартовый состав, так как ребята хорошо набирали форму, и если команда выигрывала, то значит было так надо.

Шесть поражений подряд

- «Нефтехимик» неплохо начал прошедший сезон, однажды даже был на втором месте, стабильно входил в пятерку, но в ноябре прошлого года команда потерпела шесть поражений подряд. Что это было: усталость тренера, общий спад в игре команды? Что произошло?

- Тяжело сказать. Ямы у всех команд бывают, и мы тоже в нее угодили. Говоря о нашем случае, мы проигрывали все матчи в один мяч, только «Велесу» уступили 1:3. Но потом с этой ситуацией справились и вновь стабилизировали свои результаты. Связано ли это с тренером или с игроками? Трудно сказать. Чувствовалось, что в администрации клуба есть какие-то шероховатости. Но это не наше дело. Наше дело – выходить на поле и играть.

- Какие задачи ставились перед командой перед началом сезона?

- Изначально у нас была задача по итогам первенства ФНЛ войти в первую четверку команд. То есть минимальная задача – играть в стыковых матчах за выход в премьер-лигу.

Михаил Канаев, фото: пресс-служба ФК «Нефтехимик»

В «Рубине» Макаров еще больше добавил

- Первую половину сезона-2019/2020 в «Нефтехимике» играл Денис Макаров, потом он перешел в «Рубин», а сейчас приглашен в состав национальной сборной России и может сыгран на Евро. Вас это удивило?

- Макар выстрелил, молодец. Что называется «поперло» у него. Парень он талантливый, упертый, поэтому я этому факту, если честно, не удивлен. Он выделялся своими маневрами на поле, хитростью, ударом. Не зря же его в свое время Юрий Анварович взял в команду и очень сильно доверял. То есть тоже видел в нем потенциал для роста. А Денис много забивал, тянул команду вперед и оправдывал доверие. И в «Рубине» Макаров еще больше добавил в игре.

- В позапрошлом году, когда ваш стадион в Нижнекамске был на реконструкции, вы играли на стадионе «Рубин» в Казани, а также в Саранске. Трудно было играть домашние игры на выезде?

- Наверное, нет. Мы эти «домашние» матчи тоже неплохо играли. Понятно, что когда дома играешь при своих зрителях – это совсем другая атмосфера. И с точки зрения подготовки легче: не нужно никуда ехать, тренируешься на базе и играешь на своем поле, при своих болельщиках. Но мы справились с этим и неплохо тогда выступили, играя в Казани и Саранске.

- Кого бы вы выделили в «Нефтехимике» по итогам прошедшего сезона?

- Если взять полностью чемпионат, то я отметил бы нападение. Мераби Уридия в этом плане молодец, забивал очень важные голы, и он их забил немало, причем все с игры (17 голов в 34-х матчах ФНЛ – Прим. Т-и). Но вообще вся команда сыграла в целом на хорошем уровне.



Мераби Уридия, фото: пресс-служба ФК «Нефтехимик»

С «КАМАЗом» всегда были упорные матчи

- Вы провели в «Нефтехимике» 4 сезона. Какие наиболее яркие впечатления?

- Могу отметить, то, как мы выходили в ФНЛ. Это был сумасшедший сезон в ПФЛ, который мы выиграли с большим отрывом, полностью всех переиграли. Ну и начало игры в ФНЛ, когда мы только начали играть в этой лиге. Играли так, что доказали себе, что можем играть в лиге выше. Было много положительных эмоций. И костяк коллектива сохранялся в неизменном виде почти три с половиной сезона. Хотелось бы конечно «зацепиться» за стыки, попробовать себя в играх с командами РПЛ, но не получилось.

- В следующем сезоне вместе с «Нефтехимиком» в ФНЛ возможно будет играть «КАМАЗ», который лидирует в своей группе в ПФЛ. Когда вы играли в одной группе, ваши матчи носили принципиальный характер?

- Да, с «КАМАЗом» у нас всегда были упорные матчи. Помню, как в 2017 году мы «КАМАЗу» все проиграли: и в чемпионате, и на Кубок. Но на следующий год взяли реванш во всех турнирах. Конечно, это хорошая команда, но «КАМАЗу» еще предстоит побороться за выход в ФНЛ. У них отрыв пока лишь два очка и еще борьба за путевку в лигу выше не завершена.