news_header_top_970_100
Ру Тат
news_header_bot_970_100
6 сентября 2021  14:57

Футбольный клуб «Нефтехимик» подписал контракт с воспитанником московского «Динамо»

news_top_970_100

Нижнекамский «Нефтехимик» пополнил свой состав 20-летним нападающим Максимом Данилиным, сообщает пресс-служба клуба. Ранее футболист выступал за молодежную команду московского «Динамо», воспитанником которого он является, а также в «Динамо-2» и брянском «Динамо».

Данилин будет выступать за «Нефтехимик» на правах аренды до лета 2022 года.

Есть в активе форварда и две игры в РПЛ с составе московского «Динамо», которые он провел в сезоне-2019/2020, когда главным тренером столичного клуба был нынешний наставник «Нефтехимика» Кирилл Новиков.

Напомним, что «Нефтехимик» накануне выиграл в гостях у «Акрона» со счетом 3:1 и с 14-ю очками занимает 8-е место в первенстве ФНЛ.

#фк нефтехимик
news_right_column_1_240_400
news_right_column_2_240_400
news_bot_970_100
Главное