Футбольный клуб «Нефтехимик» подписал контракт с воспитанником московского «Динамо»

Нижнекамский «Нефтехимик» пополнил свой состав 20-летним нападающим Максимом Данилиным, сообщает пресс-служба клуба. Ранее футболист выступал за молодежную команду московского «Динамо», воспитанником которого он является, а также в «Динамо-2» и брянском «Динамо».

Данилин будет выступать за «Нефтехимик» на правах аренды до лета 2022 года.

Есть в активе форварда и две игры в РПЛ с составе московского «Динамо», которые он провел в сезоне-2019/2020, когда главным тренером столичного клуба был нынешний наставник «Нефтехимика» Кирилл Новиков.

Напомним, что «Нефтехимик» накануне выиграл в гостях у «Акрона» со счетом 3:1 и с 14-ю очками занимает 8-е место в первенстве ФНЛ.