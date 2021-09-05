Футбольный «Нефтехимик» обыграл «Акрон» со счетом 3:1

В очередном матче первенства ФНЛ нижнекамский «Нефтехимик» в Жигулевске обыграл «Акрон» со счетом 3:1, первым пропустив, но выйдя вперед еще до перерыва.

В первом тайме волжане быстро захватили инициативу в свои руки. И вскоре «Акрон» сумел материализовать свое игровое преимущество. Отличный дальний удар удался Константину Савичеву, 1:0. Не менее эффектно вскоре пробил и Роман Денисов, но голкипер хозяев сумел среагировать на опаснейший удар. Словом, хозяева по праву могли выиграть первый тайм, если бы не великолепная передача Мераби Уридия на Александра Юшина на 31-й минуте. Мастерский удар Юшина с разворота в девятку — 1:1. Концовка тайма за гостями. Денисов издали попал в перекладину, затем Юшин в штангу. И все же перехватившие инициативу гости снова забили — тот же Юшин точно пробил низом метров с десяти, 1:2.

Во второй половине встречи гости не сбавили оборотов, создав еще несколько опасных моментов, но не забили. Тем не менее на последней минуте Уридия завершил свой сольный проход неожиданным ударом в ближнюю девятку, 1:3. Заслуженная победа нижнекамцев.

«Акрон» (Жигулевск) — «Нефтехимик» (Нижнекамск) — 1:3 (1:2). Голы забили: Савичев (8) — Юшин (31, 45), Уридия (90). Предупреждений не было.

«Нефтехимик»: Исупов, Ситдиков, Котов, Ширяев, Шоркин, Хубаев (Родионов, 81), Денисов, Юшин (Дворецков, 69), Емельянов (Потапов, 92), Москичев, Уридия (Котик, 92).

После девяти туров в активе нижнекамцев стало 14 очков, восьмое место. В следующем туре 11 сентября в Москве «Нефтехимик» сыграет с «Велесом».