Футбольный агент Гурцкая о «Рубине»: «У Слуцкого не новая команда, а разрушенная старая»

Футбольный агент Тимур Гурцкая прокомментировал ничейный результат (1:1) в игре «Рубин» — «Спартак». По словам известного функционера, с учетом состава, который имеется в распоряжении главного тренера Леонида Слуцкого, в первом тайме его команда играла в более понятный футбол.

«В первом тайме игры со „Спартаком“ казанцы играли намного лучше. Они играли намного лучше и понятнее, учитывая тот состав, который у них имеется в данный момент. Непонятно лишь, почему после раздевалки команда вышла такой разобранной. Такое впечатление, что у „Рубина“ закончился ген агрессии, и весь второй тайм они просто решили удерживать счет. Ну, терпеть весь тайм, когда на тебя идет такой навал — это тяжело», — констатировал Гурцкая в эфире передачи «Коммент.News» на YouTube.

«Что касается состава, считаю, что неправильно говорить о том, что у „Рубина“ новая команда. У „Рубина“ не новая команда, а разрушенная старая», — добавил он.

Ранее защитник «Спартака» Никита Чернов рассказал о взаимоотношениях с главным тренером «Рубина» Леонидом Слуцким.

Уже завтра, 20 апреля, в рамках четвертьфинала Кубка России в Красноярске казанцы на гостевом поле сыграют против «Енисея». Начало игры — в 14.30 по московскому времени.