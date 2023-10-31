Футболисты из РТ с пересаженными почками выиграли серебро в финале всероссийского турнира

В сочинском «Сириусе» прошла церемония награждения победителей и призеров финального этапа турнира футболистов с инвалидностью и ограниченными возможностями здоровья «Стальная воля».

В трансплант-футбол сыграли люди, которые пережили трансплантацию почек, печени и сердца. А также те, кто проходит диализ – процедуру, которая очищает кровь, заменяя неработающую почку.

Фото: Пациентская организация «НЕФРО-ЛИГА»

По итогам турнира, команда из Татарстана завоевала серебро. На третьем месте – Свердловская область, а победителем финала стала команда из Рязанской области.

«Команда Татарстана – команда мечты, еще год назад я думать не мог, что мы станем командой не только на поле, но и в жизни, и все благодаря “Стальной воле”», – отметил капитан команды Александр Сабаев.

Фото: Пациентская организация «НЕФРО-ЛИГА»

Операцию по пересадке почки ему выполнили всего два года назад в Республиканской клинической больнице Татарстана.

Всероссийские соревнования и фестиваль «Стальная воля» в 2023 году прошли в трех городах России – Сочи, Нижнем Тагиле и Казани. «Татар-информ» рассказывал, как прошел этап в столице Татарстана – для наших ребят он был победным.

Фото: Пациентская организация «НЕФРО-ЛИГА»

«Выражаю огромную благодарность Российскому футбольному союзу за организацию и проведение этого уникального турнира. Мы благодарим всех, чья поддержка помогла нашим командам приехать и принять участие в турнире. Спасибо за поддержку трансплант-футбола! Для ребят жизнь в этом году была наполнена новыми эмоциями, яркими моментами, им очень важна возможность вернуться к любимому спорту!», – отметила в беседе с агентством спортивный координатор пациентской организации «НЕФРО-ЛИГИ» Элла Ткачева.