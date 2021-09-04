Футболист «Рубина» в выйдет в стартовом составе сборной России на игру против Кипра

Илья Самошников

Фото: пресс-служба сборной России по футболу

Защитник «Рубина» Илья Самошников выйдет в стартовом составе сборной России на игру против команды Кипра. Самошников сыграет на привычной для себя позиции левого защитника. Еще один представитель казанского клуба – голкипер Юрий Дюпин – также включен в заявку на игру, но остался в числе запасных игроков.

Матч Кипр – Россия пройдет сегодня в Никосии и начнется в 19:00 по московскому времени.

Напомним, что 23-летний футболист дебютировал за национальную команду России 1 сентября, выйдя на поле на 78-й минуте встречи против Хорватии (0:0), заменив Марио Фернандеса, и неплохо проявил себя в игре. В этом сезоне Самошников провел 6 матчей за «Рубин» в РПЛ и забил 1 гол.

После четырех матчей в отборочной группе Н у сборных Хорватии и России по 7 набранных очков, они по-прежнему лидируют в группе. 6 очков у Словакии, по 4 – у Словении, Кипра и Мальты.