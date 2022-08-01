Футболист «Нефтехимика» – о голе с центра поля: «Такое забивал только на тренировках»

Полузащитник «Нефтехимика» Максим Лайкин поделился эмоциями после забитого мяча в ворота ульяновской «Волги».

Напомним, футболист нижнекамской команды на 94 минуте матча (2:0) отметился уникальным голом с центра поля. По словам Лайкина, такое ему раньше удавалось только на тренировках.

«Бил зряче, оценил позицию вратаря, — отметил он. — Хотя раньше подобным забивал только на тренировках, а в играх — ещё в школе «Спартака». Просто такое в официальных матчах мало кто делает, опасаются наносить удары с такой дистанции, несмотря на то, что тренеры поощряют импровизацию», — заявил Лайкин в эфире телеканала «Матч ТВ».

Напомним, «Нефтехимик» взял Лайкина в аренду у московского «Спартака». И 19-летний уроженец Саранска забил столь шедевральный гол в первом же матче за «Нефтехимик», хотя в дубле московской команды ему не удалось отличиться ни разу за два сезона.

Сам же нижнекамский клуб, благодаря этому голу, победил со счетом 2:0 и с 4 очками занимает промежуточное 9-е место в турнирной таблице Первой лиги.

Ранее челнинский «КАМАЗ» одержал третью победу подряд и возглавил турнирную таблицу Первой лиги.