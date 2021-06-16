Футболист московского «Торпедо» перешел в нижнекамский «Нефтехимик»

24-летний полузащитник московского «Торпедо» Филип Дворецков подписал контракт с ФК «Нефтехимик». Об этом сообщает пресс-служба нижнекамского клуба.

В минувшем сезоне Дворецков провел 33 матча за «Торпедо» в первенстве ФНЛ. На счету игрока 4 забитых мяча и 3 голевые передачи.

Московское «Торпедо» заняло 6-е место по итогам сезона. «Нефтехимик» финишировал одной строчкой ниже.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало о том, что футбольный клуб «КАМАЗ» из Набережных Челнов завоевал право сыграть в ФНЛ в следующем сезоне.