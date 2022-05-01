«Футбол — не твое! Пора уходить в КВН»: агент Селюк призвал Слуцкого уйти в отставку

Футбольный агент Дмитрий Селюк раскритиковал главного тренера «Рубина» Леонида Слуцкого после поражения казанцев со счетом 0:6 в домашней игре с «Сочи». По словам функционера, наставник казанцев должен подать в отставку.

«Как человек не напишет заявление по собственному желанию? Это неуважение к профессии! Это показатель того, как человек любит деньги. Леня, пора заканчивать! Пора уходить в КВН, футбол — это не твое. Если ты проигрываешь 0:6, если ты из десяти игр победил одну, да и то с «Арсеналом», то это просто позор. Григоряна отовсюду выгнали, ушел в женский футбол, Лене пора туда же. И то развалит и женский футбол», — цитирует Селюка «Спорт-Экспресс».

После 27 туров нынешнего сезона чемпионата России «Рубин» с 29 очками занимает 11-е место в турнирной таблице. Отрыв команды от зоны стыковых матчей составляет всего 1 очко.

Следующий матч «Рубин» проведет в рамках 28-го тура Российской Премьер-лиги в Москве — 8 марта казанцы на гостевом поле сыграют против «Локомотива». Начало игры — в 19.00 по московскому времени.

Ранее спортивная редакция «Татар-информа» опубликовала материал, в котором призвала казанский клуб отправить Леонида Слуцкого в отставку по окончании сезона.