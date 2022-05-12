В Татарстане появится Комиссия по русскому языку при Президенте РТ

В Татарстане планируется создание Комиссии при Президенте РТ по русскому языку. Проект указа о ее образовании разработал департамент руководителя РТ по вопросам внутренней политики.

В документе, появившемся на портале Правительства РТ, уточняется, что комиссия создается «в целях организации взаимодействия органов государственной власти Республики Татарстан с федеральными органами исполнительной власти, их территориальными органами, органами местного самоуправления, общественными объединениями по вопросам содействия реализации государственной политики в области обеспечения функционирования русского языка, в соответствии со статьей 94 Конституции Республики Татарстан».

В рамках будущего указа Президент Татарстана Рустам Минниханов постановит образовать соответствующую комиссию, утвердить ее состав и положение.

Перед будущей комиссией, помимо организации взаимодействия органов, указанных выше, будут стоять задачи по определению вопросов, связанных с функционированием русского языка, выработке подходов к их решению; знакомству с лучшими практиками, их обобщению, повышению культуры речи; разработке мер поддержки лучших направлений и проектов, связанных с русским языком и сохранением устного народного творчества; поддержке соответствующих инициатив и творческих начинаний; экспертной оценке законодательных инициатив и ряд других.

В проекте указа также приведен состав будущей комиссии. Планируется, что ее возглавит Премьер-министр Татарстана Алексей Песошин.