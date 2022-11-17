FT: Заявления Зеленского о ракетном инциденте в Польше начинают раздражать НАТО

В Североатлантическом альянсе растет недовольство поведением Владимира Зеленского из-за ракетного инцидента в Польше. Об этом пишет газета Financial Times, сообщает РИА Новости.

Упорное желание украинского президента убедить мировое сообщество в том, что Киев непричастен к падению ракет в польской Пшеводуве, несмотря на доказательства, начинает раздражать НАТО.

«Это становится смешным. Украинцы разрушают наше доверие к ним. Никто Украину не обвиняет, а они открыто лгут», — отмечает дипломат одной из стран, входящих в состав альянса, в Киеве.

Он считает, что такое поведение более разрушительно, чем сами ракеты.

Во вторник вечером польские СМИ сообщили о падении двух ракет на востоке страны, в результате чего погибли два человека. При этом сразу МИД республики заявил, что снаряды — российского производства, однако в среду Президент Польши Анджей Дуда признал, что с высокой степенью вероятности ракеты принадлежали Украине.

Ранее сообщалось, что Президент США Джо Байден не считает доказательством слова Владимира Зеленского о непричастности к инциденту Киева.