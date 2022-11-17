Байден не считает доказательством слова Зеленского об упавших в Польше ракетах

Президент США Джо Байден не считает доказательством слова Владимира Зеленского о том, что на территории Польши упала не украинская ракета. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-пул Белого дома.

«Это не доказательство», – ответил на соответствующий вопрос американский лидер по возвращении в Вашингтон с саммита G20 на Бали.

Во вторник в Пшеводуве, расположенном на востоке Польши на границе с Украиной, упала ракета, в результате инцидента погибли два человека. Зеленский обвинил в этом Москву и потребовал от Запада «начать действовать».

При этом в среду польский Президент Анджей Дуда заявил, что, согласно оценке властей республики, ракета принадлежала силам ПВО Украины. Госдеп заявил, что администрация страны полностью уверена в точности выводов властей Польши.

Согласно данным Минобороны РФ, ракета выпущена из украинской системы противовоздушной обороны С-300.