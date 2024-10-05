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FT: Запад и Украина обсуждают отказ от территорий в обмен на вступление в НАТО
Дипломаты стран Запада и всё большее количество украинских чиновников приходят к выводу, что вооруженное противостояние Украины с Россией могло бы завершиться отказом Киева от попыток восстановить контроль над утраченными территориями (но не от юридических претензий на них) взамен на вступление в НАТО. Об этом пишет британская газета Financial Times со ссылкой на источники.
Издание особо подчеркивает, что признавать российский суверенитет над новыми территориями РФ и Крымом ни на Украине, ни в странах Запада не планируют. «Предполагается молчаливое согласие с тем, что эти земли должны быть возвращены дипломатическими средствами в будущем», — отмечает FT.
По информации Financial Times, такой план обсуждается во внешнеполитических кругах уже более 18 месяцев. Эту модель газета называет «западногерманской», потому что до объединения Германии ее западная часть входила в Североатлантический альянс, а восточная (Германская Демократическая Республика) — в Организацию Варшавского договора.
Вместе с тем скептики опасаются, что принятие подобного решения может привести к эскалации конфликта. Впрочем, американский историк холодной войны Мэри Саротт в статье, вышедшей в журнале Foreign Affairs, заметила, что условия членства в НАТО могут быть адаптированы к конкретным обстоятельствам. В частности, речь может идти об отказе от размещения инфраструктуры альянса на территории Украины.
Несмотря на это, констатирует FT, непонятно, насколько США и европейские страны — члены НАТО готовы взять на себя обязательства по защите Украины, предусмотренные статьей 5 Североатлантического договора.
В этом году Президент РФ Владимир Путин перечислил условия для начала мирных переговоров с Украиной (среди них присутствует вывод войск из Донецкой и Луганской народных республик, Запорожской и Херсонской областей, а также отказ от членства в НАТО). Он также упомянул необходимость отмены санкций, введенных против России странами Запада.
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