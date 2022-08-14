NYT: Сотрудничество Путина и Эрдогана все больше раздражает Запад

Сотрудничество президентов России и Турции Владимира Путина и Реджепа Тайипа Эрдогана вызывает все большее раздражение у западных стран. Отношения государств препятствуют продвижению санкций, сообщил в статье The New York Times обозреватель Стивен Эрлангер.

«Эти отношения вызывают большое раздражение у союзников Эрдогана по НАТО, поскольку он создает значительную брешь в дамбе санкций, которую из-за всех сил пытается соорудить Запад», — цитируют его «Известия».

Эрлангер отметил, что Эрдоган не планирует портить отношения с Путиным из-за готовности России к взаимовыгодному партнерству. Однако турецкий лидер испытывает трудности в связи с предстоящими выборами.