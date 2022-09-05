Страны ОПЕК+ решили снизить нефтедобычу в октябре до уровня августа

Министры экономики стран ОПЕК+ решили снизить объем добычи нефти в октябре на 100 тыс. баррелей в сутки. Об этом сообщает ТАСС.

Страны альянса договорились вернуться к уровню августа. В коммюнике, распространенном после конференции, подчеркивается, что решение об увеличении нефтедобычи на 100 тыс. б/с, принятое месяцем ранее, было рассчитано только на сентябрь.

Также министры договорились проводить встречи в любое время, чтобы реагировать на рыночную ситуацию. В следующий раз представители альянса встретятся 5 октября.