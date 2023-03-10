FT: Киев получил одну из систем Patriot, обещанных США и Германией

Киевский режим получил одну из двух систем противоракетной обороны Patriot, которые обещали поставить США и Германия, однако она пока не введена в строй. Об этом пишет газета Financial Times.

Кроме того, ожидается поставка нескольких систем Patriot из Нидерландов. В статье подчеркивается, что это самая современная система средней дальности в распоряжении Запада, однако она еще не была испытана против российских гиперзвуковых ракет «Кинжал».

Системы Patriot вошли в очередной пакет американской военной помощи Киеву, который был представлен к визиту в Вашингтон Владимира Зеленского. Пентагон исключает возможность направления американских расчетов на Украину и обещает обучить украинских военных за несколько месяцев. Президент РФ Владимир Путин назвал поставки Patriot затягиванием конфликта. Он также заверил, что Россия производит втрое больше ракет, аналогичных ракетам для Patriot, чем США.