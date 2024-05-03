СМИ: страны G7 признают отказ от идеи изъять российские активы

Страны G7 в частном порядке признали, что больше не рассматривают идею полностью конфисковать замороженные активы РФ. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на газету Financial Times.

По данным источников издания, на Западе взамен «изучают другие способы извлечь деньги» для Украины из финансов России. Интересно, что причина, из-за которой Евросоюз расхотел конфисковать российские активы стал страх ответных мер, пишет иностранная газета.

Однако уточняется, что теперь в ЕС предложили использовать «непредвиденные доходы», сгенерированных активами России в распоряжении депозитария Euroclear. На эти деньги Запад и хочет купить оружие для Украины. По данным издания, такой вариант видят, как «политически менее рискованный и юридически более обоснованный». Данный способ не трогает сами активы, цитирует газета опрошенных экспертов. Тем не менее, за счет «процентов», которые даст эта схема, страны смогут получить около 3 млрд евро в год.

Напомним, объем российских активов, замороженных «западниками», оценивается примерно в 300 млрд долларов. Из этой суммы около 5-6 млрд долларов «хранится» в США, а остальное – у стран Евросоюза, включая площадку Euroclear в Бельгии (примерно 204 млрд долларов).

Еврокомиссия зимой приняла директиву, в которой попыталась обосновать экспроприацию доходов от замороженных активов РФ. Они объясняли свои действия тем, что активы якобы не принадлежат России. Специалисты из банковской сферы отметили, что такие высказывания юридически ничтожны с точки зрения права собственности и полностью несостоятельны. Это все равно, что сказать: «Доходы от вклада в банке не принадлежат владельцу вклада», отметили спикеры.