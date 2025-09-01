news_header_top
Политика 1 сентября 2025 09:25

FT: Европейские лидеры встретятся в Париже для обсуждения гарантий безопасности

В четверг, 4 сентября, в столице Франции Париже встретится большая часть европейских лидеров, прежде участвовавших в саммите в Белом доме 18 августа с Президентом США Дональдом Трампом и украинским лидером Владимиром Зеленским. Об этом пишет британская газета The Financial Times со ссылкой на трех информированных дипломатов.

По словам источников издания, встречу инициировал Президент Франции Эмманюэль Макрон. В переговорах также примут участие канцлер Германии Фридрих Мерц, Премьер-министр Великобритании Кир Стармер, генеральный секретарь НАТО Марк Рютте и глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.

Таким образом, из участников вашингтонского саммита с европейской стороны в Париж не приедут только Премьер-министр Италии Джорджа Мелони и Президент Финляндии Александр Стубб.

По данным FT, европейские лидеры продолжат обсуждение гарантий безопасности Украины. При этом в Елисейском дворце не стали комментировать информацию о предстоящей встрече.

Урсула фон дер Ляйен в интервью The Financial Times заявила, что у Европы имеется «довольно точный план» размещения войск на Украине в рамках обеспечения гарантий безопасности после прекращения огня. По ее словам, Трамп «заверил, что американское присутствие будет обеспечено в рамках поддержки».

Президент США до этого исключил возможность отправки американских военных, но допустил оказание авиационной поддержки силам стран Европы, которые могут быть размещены на Украине.

