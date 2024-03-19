FT: ЕС введет пошлины на зерно из РФ и Беларуси в размере 95 евро за тонну

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Еврокомиссия планирует в ближайшие дни ввести пошлины в размере 95 евро (более 103 американских долларов) за тонну на импорт зерна из России и Беларуси. Об этом пишет британская газета Financial Times со ссылкой на источники.

По оценке собеседников издания, это приведет к росту цен на российское и белорусское зерно как минимум на 50% и резко сократит спрос на него. Кроме того, 50-процентные пошлины предполагается установить на семена масличных культур и продукты их переработки, импортируемые из РФ и Беларуси.

FT замечает, что Еврокомиссия уступила давлению со стороны Польши и стран Балтии, которые требовали ограничить импорт российской и белорусской сельскохозяйственной продукции. Ранее власти Евросоюза опасались, что подобный шаг может подорвать глобальные продовольственные рынки и нанести ущерб развивающимся странам.

По информации издания, в 2023 году Европейский Союз импортировал из России 4 млн тонн зерновых, семян масличных культур и продуктов их переработки, что составляет 1% от общего потребления сообщества и является рекордным показателем. В частности, согласно данным Евростата, в 2023-м в ЕС ввезли более 1,5 млн тонн российского зерна по сравнению с 970 тыс. тонн в 2022-м.

В этом контексте газета напоминает, что польские фермеры долгое время блокировали границу с Украиной, требуя изменения так называемого «Зеленого курса» ЕС и настаивая на ограничении импорта более дешевой сельхозпродукции — сначала только украинской, а затем и российской.

Недавно, в марте, Премьер-министр Польши Дональд Туск предупредил, что его страна может по примеру Латвии запретить импорт некоторых видов сельхозпродукции из РФ и Беларуси. Вместе с тем он подчеркнул, что предпочел бы, чтобы подобное решение было принято на общеевропейском уровне. Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен после этого сообщила, что «оценивает возможность введения ограничений на импорт сельхозпродукции из России».

Стоит отметить, что Татарстан за 2023 год увеличил экспорт зерна на 59%, до 123 тыс. тонн, о чем сообщал «Татар-информ».