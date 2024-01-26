Татарстан за 2023 год увеличил экспорт зерна на 59%

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Из Татарстана в прошлом году на экспорт отправлено 123 тыс. тонн зерна более чем в 20 стран. Об этом сообщил руководитель Управления Россельхознадзора по РТ Ильнур Галеев на совместном заседании коллегии с Главным управлением ветеринарии Кабинета Министров РТ.

«Аграрии республики вышли на темпы, которые на 59% превысили прошлогодние. Кроме того, проводилась работа по открытию рынков Китая для татарстанской сельхозпродукции», — рассказал докладчик.

По словам Галеева, в республике 97 предприятий успешно прошли аттестацию на право экспорта продукции и внесены в Реестр экспортеров.

Он добавил, что с начала 2023 года вывезено более 174 тыс. тонн продукции животного происхождения, кормов и кормовых добавок для животных.

«Для включения в реестры на право экспорта подконтрольной продукции в третьи страны и поставок их в страны — члены ЕАЭС управлением обследовано 53 предприятия. В результате 50 предприятий успешно прошли аттестацию и три предприятия — в работе», — подчеркнул руководитель ведомства.