FT: ЕС не начинал переговоры по обмену замороженными активами инвесторов

Здание Европейской комиссии в Брюсселе

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Европейский Союз не ведет никаких переговоров с Россией относительно обмена заблокированными активами инвесторов. Об этом со ссылкой на четырех высокопоставленных чиновников пишет газета Financial Times.

Один из собеседников издания и вовсе подчеркнул, что детальные переговоры по этой проблеме вряд ли будут возможны в ближайшем будущем.

Ранее, 22 августа, министр финансов Антон Силуанов рассказал Президенту РФ Владимиру Путину, что Правительство и Центробанк подготовили проект указа главы государства, который разрешил бы обмен замороженными активами российских и иностранных инвесторов.

По мнению главы Минфина, на первом этапе могло бы быть разблокировано примерно 100 млрд рублей, принадлежащих розничным инвесторам. Сегодня Банк России раскрыл детали соответствующих планов.

Представитель регулятора сообщил РБК, что заинтересованные иностранные инвесторы получат возможность приобрести у россиян заблокированные иностранные ценные бумаги за счет денежных средств, находящихся на счетах типа «С».