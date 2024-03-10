FT: Атаки хуситов привели к буму перевозок по железным дорогам РФ

Спрос на грузоперевозки из Азии в Европу по железным дорогам России резко увеличился из-за вызванного йеменскими повстанцами-хуситами кризиса в Красном море. Об этом пишет британская газета Financial Times.

По оценке немецкой логистической компании DHL, число запросов на транспортировку грузов по российским железнодорожным путям выросло примерно на 40% с декабря, когда бизнесу пришлось искать альтернативные маршруты из-за нападений хуситов в Красном море.

В DHL при этом подчеркнули, что фирма соблюдает введенные против России санкции: не производятся перевозки грузов в Россию или без нее, осуществляется «строгий экспортный контроль».

Польская компания RailGate Europe отчиталась о росте спроса на грузоперевозки по российским железным дорогам на 25–35%, а нидерландская Rail Bridge Cargo — об увеличении на 31%.

Из-за хуситов логистические компании вынуждены отправлять суда в обход Африки через мыс Доброй Надежды, поэтому средняя продолжительность доставки выросла на семь — десять дней — до 50–55 суток. В свою очередь путь из китайского города Чэнду в немецкий Дуйсбург по российским железным дорогам занимает от 25 до 30 дней, замечает РБК.

По информации российской компании Eurasian Rail Alliance, занимающейся организацией грузоперевозок по железным дорогам, из Китая в Польшу в январе 2024 года было доставлено 14,5 тыс. контейнеров. Это на 36% больше, чем в январе 2023-го, но даже этого не хватит, чтобы заполнить один из крупных контейнеровозов, констатирует FT.

При этом некоторые значимые логистические компании, в том числе швейцарская Kuehne & Nagel и датская Maersk, заявили, что избегают использования российских железнодорожных маршрутов после того, как Президент РФ Владимир Путин инициировал специальную военную операцию.

ОАО «РЖД» в феврале рассказало о росте железнодорожных перевозок с Китаем на 36% по результатам 2023 года. Перевозчик объяснил подобную динамику активной работой железнодорожных пограничных переходов.